Vermoorde transgender Bianca met zwaar voorwerp op hoofd geslagen

ARNHEM - De 28-jarige man uit Ede die vast zit voor betrokkenheid bij de dood van prostituee Bianca, wordt verdacht van moord. Dat bleek woensdag bij de eerste rechtszitting in deze zaak. Eind september vorig jaar werd de transgender dood gevonden in een huis aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem.

De verdachte zou de 32-jarige Bianca om het leven hebben gebracht door haar meerdere keren met een zwaar voorwerp op haar hoofd te slaan. Hij werd vijf dagen na de vondst van het lichaam opgepakt door de politie.

Lugubere ontdekking

De verhuurder van de woning vond de vermoorde Bianca samen met een kennis, Gladys. Zij vertelde eerder aan Omroep Gelderland dat de verhuurder, die ze kende, het pand niet in kon. Daarom gingen zij samen kijken wat er aan de hand was en deden een lugubere ontdekking: Bianca lag halfnaakt in de woonkamer.

De hulpdiensten werden direct ingeschakeld, maar Bianca bleek niet meer te leven. Er werd buurtonderzoek gedaan en met een aantal getuigen gepraat. Op basis van die informatie kon de 28-jarige man uit Ede worden aangehouden.

'Kulverhaal'

De verdachte ontkent betrokken te zijn bij de dood van Bianca. Volgens hem was hij in het pand en drongen drie donkere mannen het huis binnen, waarbij ook hij is aangevallen. Justitie doet dat verhaal af als een 'kulverhaal'.

'Transgenders kwetsbaar'

Volgens belangenvereniging voor sekswerkers Proud zijn transgenders die werkzaam zijn in de prostitutie een zeer kwetsbare groep: 'Iedere 21 uur komt er ergens ter wereld een transgender om het leven. Dat gebeurt veel in Zuid-Amerika, in Azië, ja overal eigenlijk. Van deze transpersonen is 80 tot 90 procent sekswerker.'

3 april gaat de rechtszaak verder.

