Anne Faber verkracht en gedood op dag van verdwijning, P. legt bekentenis af

UTRECHT - Anne Faber is op de dag van haar verdwijning om het leven gekomen. Dat heeft Michael P. volgens het OM gezegd tegen de politie. Ook heeft hij de Arnhemse vrouw (25) die woonde in Utrecht verkracht onder dreiging van een mes. Dat meldt RTV Utrecht. P. heeft een bekentenis afgelegd.

Volgens zijn advocaat heeft P. een 'uitgebreide, bekennende' verklaring afgelegd, meldt RTL Nieuws. P. was zelf niet aanwezig in de rechtbank. Maandag wordt P. verwacht in het Pieter Baan Centrum voor psychologisch onderzoek.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de eerste pro-formazitting in de zaak-Anne Faber, die vanochtend werd gehouden in de rechtbank van Utrecht.

Een verslaggever van RTV Utrecht volgt de zaak:

De rechtbank zat bomvol met journalisten uit het hele land. Nabestaanden van Anne Faber volgden de zitting vanuit een andere kamer via een videoverbinding.

3500 tips

Het OM benadrukte nogmaals dat de zaak enorm veel heeft losgemaakt in heel Nederland, maar dat het vooral voor de nabestaanden van Faber een groot drama is geweest. Bij de politie zijn zo'n 3500 tips binnengekomen over haar verdwijning.

23 maart is de volgende zitting. De rechter wil dan graag dat Michael P. zelf ook aanwezig is.

Anne verdween na fietstocht

Anne Faber verdween vrijdagavond 29 september tijdens een fietstocht. Haar levenloze lichaam werd bijna twee weken later, na een lange en intensieve zoektocht in onder meer Baarn, Huis ter Heide, Den Dolder en Soest, gevonden in een bosgebied bij Zeewolde.

Michael P. (27) was toen al als verdachte in beeld. Hij verbleef in Den Dolder omdat hij patiënt was in de Altrecht-kliniek. De inwoner van Zeewolde is eerder veroordeeld omdat hij in Nijkerk 2010 twee meisjes van 16 en 17 jaar oud verkrachtte. Ook gaf de rechter hem straf voor enkele straatroven.

Zie ook: