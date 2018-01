Deel dit artikel:











Leidingbreuk zorgt voor chaos in Harderwijk Foto: GinoPress Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Twee panden in de Hoogstraat in Harderwijk hebben waterschade opgelopen door een flinke breuk in de waterleiding, dinsdagavond.

Door nog onbekende oorzaak ontstond rond 23.15 uur een breuk in de waterleiding. Al snel stond de straat vol water. Vitens laat weten dat door de leidingbreuk 26 adressen in de binnenstad zo'n 4 uur zonder water hebben gezet. De weg is momenteel nog wel afgesloten.



Burgemeester van Schaik is vanochtend in de straat wezen kijken. Volgens hem zijn veel bewoners geschrokken, maar bleef de schade beperkt tot twee panden. Een van de panden is van restaurant La Cubanita. De eigenaresse laat weten dat ze met vier man bezig zijn geweest om de boel dinsdagavond droog te houden. De schade valt volgens haar mee. Alleen de kelder heeft waterschade opgelopen. De zaak gaat woensdagmiddag dan ook gewoon weer open.