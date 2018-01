Deel dit artikel:











Stokoude kreeft overleden Foto: Facebook Dolfinarium

HARDERWIJK - Louis, de kreeft uit Dolfinarium, is overleden. Het beestje werd voor de kerstvakantie gered van een kerstdiner en was dus nog maar kort in Harderwijk.

Volgens deskundigen van Dolfinarium is de kreeft overleden vanwege diverse omstandigheden. Het beestje was al oud, ruim 80 jaar en alle veranderingen zouden hem te veel zijn geworden. 'Al weten we dat natuurlijk niet zeker', aldus het zeezoogdierenpark. Louis zal voor onderzoek overgebracht worden naar het NIOZ op Texel. 'Ondanks het feit dat Louis nog niet lang bij ons was, zullen we hem zeker gaan missen', sluit het Dolfinarium in een korte verklaring af. Zie ook: Stokoude kreeft gered van kerstdiner; Dolfinarium vangt hem op Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl