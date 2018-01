Deel dit artikel:











Gedetineerde sticht brand in jeugdgevangenis Foto: RonV media/ Waldi Rutten

NIJMEGEN - In jeugdgevangenis De Hunnerberg heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. De brand in één van de cellen was aangestoken door een gedetineerde.

Vier cellen werden ontruimd en de Bedrijfshulpverlening (BHV) wist de brand zelf te blussen. De brandweer die even na middernacht een melding kreeg, kwam met twee wagens en een hoogwerker maar hoefde uiteindelijk alleen de ruimtes te ventileren. Een uur vóór de brand werd er een ambulance opgeroepen naar de Hunnerberg, maar volgens de brandweer hield die melding geen verband met de brandstichting. Omdat de brand is aangestoken door een gedetineerde, neemt de politie het onderzoek verder over. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl