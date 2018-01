Grote zorgen over gevolgen fijnstof voor volksgezondheid

WEZEP - Fijnstof en ultrafijnstof hebben mogelijk een groot risico voor de volksgezondheid en dat moet worden meegewogen in de onderzoeken naar de lage vliegroutes van Lelystad Airport.

Die oproep werd dinsdagavond gedaan door microbioloog Sara Botschuijver tijdens een voorlichtingsavond georganiseerd door actiegroep Hoog Overijssel in Zwolle. 'Je weet gewoon niet wat de gevolgen zijn van dat lage vliegen. Dat moet eerst gemeten worden', zei ze na afloop van de avond.

Ruim 300 mensen uit Overijssel en Gelderland waren afgereisd om informatie te krijgen over de lage vliegroutes. Lelystad Airport wil volgend jaar uitbreiden en daar is veel verzet tegen in de provincies. Om de vliegtuigen vanaf Lelystad te laten vertrekken en landen moet er lang laag gevlogen worden. Onder andere op de Veluwe is er verzet. Mensen zijn bang voor geluidsoverlast.

Tijdens de avond krijgen Sara Botschuijver en huisarts Leon Beijderwellen het podium om het publiek meer uitleg te geven over de gevolgen voor de gezondheid. Beijderwellen werkte 35 jaar in Rossum en Heerewaarden als huisarts. Botschuijver woont zelf in 'het Schiphol-gebied' Amstelveen en raakte door alle berichtgeving geïnteresseerd in de effecten voor de gezondheid.

'Ik ben van huis uit immunoloog en geen deskundige op het gebied van fijnstof', legt Botschuijver uit. 'Maar ik snap wel wat de gevolgen zijn en wat het doet met het lichaam.' Samen met Beijderwellen verrichte ze een literatuurstudie naar fijnstof en ultra fijnstof. Ze is geschrokken van de rapporten en studies die ze erop nasloeg. 'Het is vrij nieuw en het is vrij nieuw dat het schadelijk is. Maar het is heel duidelijk dat vliegtuigen die hele kleine deeltjes uitstoten en juist dat kan voor de volksgezondheid schadelijk zijn.'

Schadelijkheid

De zaal luistert aandachtig naar haar verhaal als ze de werking uitlegt. Volgens Botschuijver is het lichaam gebouwd om virussen en schadelijke bacteriën buiten de deur te houden, maar lukt dat met fijnstof en ultra fijnstof niet. 'Het is zo klein dat het eigenlijk door je lichaam heen gaat', legt ze uit. 'Het is bewezen dat je hart- en vaatzieken erdoor kunt krijgen en bepaalde soorten kanker.'

Ze vindt niet dat ze mensen bang maakt met haar verhaal. 'Ik vind het bewijs dat ultra fijnstof schadelijk is voor de gezondheid zo groot, dat ik mensen wil waarschuwen en wil mobiliseren dat er eerst metingen plaatsvinden. Het lijkt er namelijk op dat ook lage concentraties schadelijk kunnen zijn', zegt ze na afloop van de avond.

'Toen de milieueffecten in kaart werden gebracht bestond er geen norm voor. Maar het kan heel makkelijk gemeten worden in Noord-Holland, want daar wordt op die hoogtes gevlogen. Het is heel makkelijk om dat te inventariseren, voordat je mensen eraan bloot stelt.'