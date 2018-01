Blog Vitesse in Spanje: gevaarlijke kartraces wijken voor padeltoernooi

OLIVA - Vitesse is in Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De selectie verblijft ten zuiden van Valencia. Volg hier ons dagelijkse blog.

Voor veel Spanjaarden is het nu al een horrorwinter. De hevige sneeuwval in de regio Madrid zorgde de afgelopen dagen voor enorme problemen. Het verkeer zat zondag muurvast en duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Vorig jaar ontsnapte Vitesse aan een forse omslag van het Spaanse weer. De spelers hadden na het trainingskamp in Campoamor amper voet aan Hollandse grond gezet, toen de Orihuela Costa voor het eerst sinds 1960 op grote schaal wit werd gekleurd.

Het hotel in Campoamor toen Vitesse er nog was. Een dag later was het wit.

Uitzonderlijk voor deze hoek van Spanje, maar ook hier kan het dus flink koud worden en dan komt zo'n winterkamp plotseling in een heel ander daglicht te staan. In Portugal kunnen ze er nu ook over meepraten. Ajax verblijft in Lagos aan de Algarve waar het gisteren de hele dag met bakken uit de hemel kwam. Ik herinner me zelf nog een trainingskamp met De Graafschap in Turkije waar het zeven dagen lang onophoudelijk regende. De snelwegen stonden blank en de putten kwamen naar boven. Op de velden, hoe goed ze ook onderhouden werden, was nauwelijks iets te beginnen.

Foto boven: Vitesse treft het ook dit jaar met het weer

Vitesse heeft in 2018 opnieuw geluk. Net als wij dus. De omstandigheden om spelers klaar te stomen voor de belangrijke tweede seizoenshelft zijn perfect. Het is (tot nu toe) droog, de zon schijnt volop en de temperaturen schommelen rond de 16 graden.

Spanje is met afstand het meest populaire land voor deze trips, omdat het weer in het zuiden en oosten bijna altijd goed is. Tien jaar geleden was het goedkope Turkije nog favoriet voor eredivisieclubs met de verbluffend luxe vijf sterren resorts, maar de politieke situatie heeft er voor gezorgd dat ook voetbalclubs dit land steeds vaker mijden en massaal kiezen voor het Iberische schiereiland. Duurder, maar vaak wel beter.

Foto boven en onder: het kartcircuit van Oliva ligt er de hele dag verlaten bij

Veel (gevarieerde) trainingsuren maken staat altijd bovenaan, maar trainer Henk Fraser vindt ontspanning ook erg belangrijk. Spelers zijn dol op karten en de afgelopen jaren stond die activiteit ook bij de Arnhemse club met stip op één. Ook in het duffe stadje Oliva is er een ruim opgezet circuit voorhanden, maar Vitesse zal het racen dit keer overslaan. 'Vorig jaar heeft een aantal van ons een paar behoorlijke klappers gemaakt', herinnert Fraser zich nog goed. 'Ideaal is het dus niet.'

Keeperstrainer Raimond van der Gouw zal de kruis door het karten waarschijnlijk betreuren. Ondanks zijn lengte stond Van der Gouw bekend als een begenadigd coureur met een flinke portie lef en stuurkunst. Hij viel dan ook meerdere jaren in de prijzen. Vitesse kiest dit jaar voor padel; een kruising tussen squash en tennis waar het aankomt op snel voetenwerk en reactievermogen. 'Functioneel dus en nog leuk ook. We hebben het al eens eerder gedaan en dat is uitstekend bevallen.'

Foto onder: Raimond van der Gouw scheurt behendig over het kartcircuit

Fraser is een gedreven trainer, maar hij wil ook lol maken. 'Een trainingskamp is teambuilding. Presteren en plezier moeten hand in hand gaan', zegt hij. Zijn opmerking begin deze week was veelzeggend. 'Ik heb in veel ondeugende ploegen gespeeld. We gingen 's-nachts door de kelder van het hotel naar buiten, maar de volgende ochtend trainden we als beesten.' Naar verluidt blijven de spelers van Vitesse ook de tweede nacht braaf in hun kamers.

Fraser leidt de training op het sportscenter van Oliva