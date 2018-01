Deel dit artikel:











139 verdachten gehoord na jaar Bureau GLD Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - In het afgelopen jaar zijn er 139 verdachten gehoord naar aanleiding van een uitzending van Bureau GLD. In totaal werden er 205 zaken behandeld, in meer dan de helft van de gevallen kwam een tip binnen. Dat maakt de politie bekend.

In een aantal gevallen meldden de verdachten zich bij de politie nadat zij zichzelf hadden gezien tijdens een uitzending of op Facebook. 'De inhoud van die tips is heel wisselend. Soms krijgen we een concrete naam binnen, maar soms kan het ook over een automerk gaan of dat verdachten ergens anders zijn gezien', legt een woordvoerder uit. Verreweg het meeste aantal zaken kwamen uit de regio Noord- en Oost Gelderland (101 zaken), daarna Gelderland-Midden (67) en 35 kwamen er uit Gelderland-Zuid. Twee zaken vonden buiten de provincie plaats. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl