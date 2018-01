Deel dit artikel:











Auto vliegt tijdens rijden in brand Foto: AS Media

HIERDEN - Een auto is dinsdagavond op de Paasloweg in Hierden tijdens het rijden in brand gevlogen. Van de wagen is weinig meer over.

De bestuurder zag gele vlammen in zijn achteruitkijkspiegel en zette daarop zijn auto aan de kant. Vlak nadat hij zijn voertuig had geparkeerd, hoorde hij een harde knal onder de wagen vandaan komen; de auto vatte volledig vlam. De man belde de brandweer. Een berger heeft het wrak opgehaald. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl