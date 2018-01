Deel dit artikel:











Spanning loopt op rond advies nevengeul bij Varik Foto: Omroep Gelderland

VARIK - Dat Varik en Heesselt bij de aanleg van een nevengeul extra risico lopen bij extreem hoog water is misschien nu nog wel beter voor te stellen dan anders. Frank Millenaar en Ernest Cartigny van de actiegroep Waalzinnig kijken vanaf het balkon van Resturant het Veerhuis in Varik uit over de Waal en de dijk.

De Waal staat nu flink hoog, maar bij extreem hoog water is de bocht in de Waal bij Varik een echt knelpunt voor het water. Frank en Ernest zijn samen met veel andere dorpsbewoners tegen de komst van een nevengeul. De dorpen zullen bij extreem hoog water afgesneden worden van de wal. Ook al komen er bruggen, toch maken Frank en Ernest zich zorgen over die situatie. Bij een mogelijke dijkdoorbraak tijdens hoogwater zal de door de nevengeul ontstane polder met daarin de dorpen Varik en Heesselt snel vollopen. Door dit 'badkuipeffect' zal er nauwelijks tijd zijn voor een evacuatie vrezen de twee. De bewoners hebben de gemeente Neerijnen mee. De raad sprak zich nog onlangs uit tegen een nevengeul. De gemeente ziet meer in dijkverbetering in combinatie met maatregelen met het uitdiepen van de uiterwaarden. Advies De spanning bij de bewoners loopt op. Op 8 februari komt de stuurgroep met daarin de provincie Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de betrokken gemeentes Neerijnen en Tiel met een advies aan de minister voor een oplossing bij Varik. De bewoners putten hoop uit de stellingname van de gemeente Neerijnen. Waalzinnig vreest het meest wat de provincie voor standpunt zal innemen. Ernerst en Frank hopen dat het verstand zal zegevieren en dat deze in hun ogen dure en onnodige optie niet geadviseerd zal gaan worden aan de minister. De uiteindelijke keuze van de minister wordt in dit voorjaar verwacht. Zie ook: Raad Neerijnen stemt definitief tegen plan nevengeul Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl