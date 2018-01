Overval maakt veel indruk: 'Ik dacht... daar gaat Jantje'

Het is zaterdagavond, 6 januari rond 18.30 uur, als de man ineens geklop op de ruit hoort. Daar staat een jongeman met een foto. 'Ik doe de deur op een kiertje open. Hij zegt niks doet een stap achteruit en ineens staat er nog een man. Die trekt de deur open en richt een vuurwapen op mij. Hij schreeuwt: geld, geld. Hij drukt de loop op mijn borst, vinger op de trekker. Ik dacht.. Dit is te laat, hier gaat Jantje.'

'Totaal in paniek'

Maar de daders gaan verder dan alleen bedreigen. Het gehavende gezicht van de man is daar het levende bewijs van. 'Hij begon me te trappen. Ik was totaal in paniek. Het gaat allemaal per seconde zo'n overval. Zo vlug. En je bent maar alleen, hè.. Je kunt niet om hulp roepen, want er is niemand.'

De tekst gaat verder onder de video:

En ook psychisch heeft de man het moeilijk, zo af en toe barst hij in tranen uit als de gedachten teruggaan naar die zaterdagavond. 'Je ziet die beelden weer.. Die grijpen diep in je.' De daders nemen geld en de bankpas van de man mee.

Ondanks het onderzoek, gelijk na de overval, zijn de daders nog niet gepakt. Qua signalement is weinig bekend, het gaat om twee in het donker geklede mannen, eentje was wat langer dan de ander.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar meer informatie en hoopt dat mensen die zaterdagavond, 6 januari, iets gezien van de overval zich melden. De overval wordt woensdagavond in Bureau GLD uitgebreid behandeld.