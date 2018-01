Het mag weer: bier op de tribunes van De Vijverberg

DOETINCHEM - Jarenlang mocht het niet. Maar de nieuwe burgemeester van Doetinchem beslist nu anders: er mag weer bier worden gedronken op de tribunes bij De Graafschap.

Dat maakte voorzitter Martin Mos van De Graafschap dinsdagavond bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub. Het bierverbod op de tribunes was de fans lange tijd een doorn in het oog. Enkele keren werd geprobeerd het verbod van tafel te krijgen, maar de gemeente lag al die tijd dwars. Dit uit angst dat de openbare orde verstoord zou worden.

Meer inkomsten

De Graafschap was een van de weinige voetbalclubs in Nederland waar het bierverbod op de tribunes gold. Voor de voetbalclub is het financieel ook goed nieuws; de verwachting is dat er met een stijgende verkoop van bier flink meer inkomsten komen.

Volgens Mos gaat het om een proef en zijn er voorwaarden gesteld aan de toestemming. Welke dat precies zijn, is niet bekend.

