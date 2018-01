Ook Peter Hofstede verlengt contract bij De Graafschap

DOETINCHEM - Technisch manager Peter Hofstede heeft zijn contract bij De Graafschap met een jaar verlengd. Dat meldt voorzitter Mos dinsdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de voetbalclub uit Doetinchem.

De 50-jarige Oosterbeker vervult die functie sinds juni 2015. Afgelopen week verlengde ook hoofdtrainer Henk de Jong zijn contract, tot de zomer van 2019.

Hofstede zag de club direct promoveren naar de eredivisie, maar daarna ook weer degraderen. Sinds 2016 spelen de Achterhoekers in de Jupiler League. Dit seizoen begonnen de Superboeren prima, maar zakten ze de laatste wedstrijden weer wat weg naar een zesde plek. Inzet voor de Doetinchemmers is een plek in de nacompetitie, die kans biedt op promotie naar de eredivisie.

Hofstede zat eerder al in de Raad van Commissarissen van de club en werd als speler topscorer van De Graafschap.