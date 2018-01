Rapper Boef welkom in Dinxperlo: 'Dave Roelvink heeft ergere dingen gedaan'

DINXPERLO - Rapper Boef is in februari 'gewoon' welkom bij Club Déjàvu in Dinxperlo. Dat laat manager Erdal Kaya weten. Sterker nog, hij vindt de massale boycot van de rapper na de 'kech'-uitspraak tamelijk overdreven. 'Het is een jonge jongen, die maken fouten. Wij willen de rappers niet kapotmaken.'

Boef zette onlangs een vlog online waarin hij drie vrouwen die hem te hulp kwamen, uitmaakte voor 'kechs'. Straattaal voor hoeren. Daaropvolgend zegden veel festivals de rapper af. 'Het komt omdat hij een buitenlands tintje heeft. Dave Roelvink heeft ergere dingen gedaan en daar wordt niets over gezegd. Geen boycot', is Kaya stellig tegenover Omroep Gelderland. 'Die festivals doen dat om de media-aandacht. Moet je kijken hoeveel aandacht ze nu hebben gekregen.'

In Dinxperlo is Boef dus wel welkom, tijdens het 1-jarige jubileum van Déjàvu. 'Het is een jongen die in hele korte tijd van niets naar iets is gegaan. Dan ga je rare dingen doen.' Dat Boef juist wel uitnodigen ook de nodige media-aandacht genereert, erkent de manager. 'Maar ik heb niet actief de media benaderd over de komst van Boef.'

Gucci-regenjas

Op Facebook vroeg de club overigens wel de mening van het publiek over de komst van de veelbesproken rapper. Enkele mensen riepen op om Boef te bekogelen met bier. 'Daarom hebben we extra beveiliging geregeld voor het evenement. En we moeten Boef maar even vertellen dat 'ie een regenjas moet meenemen. Eentje van Gucci bijvoorbeeld.'