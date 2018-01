Deel dit artikel:











'Opheffen ramen Spijkerkwartier is zonde' Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - Tijdens de gemeenteraadsvergadering in Arnhem sprak Mischa in over haar ervaringen als sekswerker. Ze sprak over een onderzoek over sekswerkers in Arnhem.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Ruim 300 ramen verdwenen in het Spijkerkwartier in 2006. Volgens Mischa is dit zonde, want het was een veilige omgeving. Mischa maandagavond: 'De vrouwen die daar werkten, waren veilig. Er gebeurde nooit wat in het Spijkerkwartier bij de sekswerkers. Nu is er veel meer geweld.' Ze doelt erop dat het voorkomt dat sekswerkers worden mishandeld buiten beveiligde tippelzones.



Door de hoge drempel die de gemeente heeft opgeworpen voor de tippelzone, zijn de sekswerkers steeds meer de illegaliteit ingedoken. Steeds meer sekswerkers kiezen er niet voor om een vergunning aan te vragen bij de gemeentelijke balie maar gewoon in de anonimiteit te werk gaan. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer mensen ervoor kiezen om online zichzelf te verhuren. Kritiek op uitstroomprogramma's Het uitstroomprogramma’s voor de sekswerkers sluit niet goed aan bij de sekswerkers. Dat vindt Mischa, zij moest na haar werk voor een bijstandsuitkering etiketten van jampotjes verwijderen. Zij heeft dit gedaan na druk van haar partner, vrienden en familieleden.



Het liefst had Mischa een opleiding willen volgen om asielzoekers de Nederlandse taal te leren. 'Ik kon met mijn werk makkelijk die talencursus betalen, maar met dit uitstroomprogramma niet. Ook andere sekswerkers herkennen zich hier in, omdat het programma een laag effect heeft.'