Kledingbank zoekt warme jassen en truien

Bij de kledingbank ontvangen ze ongeveer 70 klanten per week, van wie de helft kinderen. Er is vooral behoefte aan warme jassen en truien, met name voor mannen en kinderen.

Elke winter zijn er problemen, zegt Ytsje Zijlstra van de kledingbank. 'In september is er nog een aardige voorraad. En dan lijkt het nog heel wat, maar door het aantal mensen dat hier komt, zeggen we in januari altijd dat we de winter niet helemaal doorkomen, terwijl we nog een klein stukje winter hebben.'

Wensenlijst

Daarom roept de kledingbank Arnhemmers op om kleding die over is, langs te brengen. De wensenlijst:

Kinderkleding voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar

Herenjassen / jacks

Spijkerbroeken voor heren (alle maten en lengtes)

Kinderbroeken (lang) in de maten 116 t/m 140

Grote maten voor zowel dames als heren.

Grote maten herenschoenen >>maat 44

Handschoenen, wanten en sjaals in alle maten

Waar u de kleding kunt afgeven, vindt u op de site van de kledingbank.