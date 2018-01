Cornielje: 'Zorgen van Veluwenaren over vliegveld Lelystad zijn ook mijn zorgen'

In zijn toespraak blikte Cornielje terug op het afgelopen jaar, waarin hij samen met verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers naar Den Haag trok om over vliegveld Lelystad te praten. Het moest beter voor Gelderland, aldus Cornielje. Ook met de nieuwe minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen zijn zo snel mogelijk gesprekken gevoerd. Er is verbetering gekomen, maar nog niet voldoende benadrukt Cornielje. Daar wordt volgens hem nu aan gewerkt.

Bekijk hier het deel van de toespraak van Cornielje waarin hij over het vliegveld spreekt:

Beelden: Provincie Gelderland

Opnieuw bekijken

De afgelopen maanden bleken er fouten te zitten in het onderzoek naar geluidsoverlast in de milieueffectrapportage (MER) voor vliegveld Lelystad. Actiegroepen ontdekten die fouten. Uiteindelijk heeft het ministerie de fouten erkend. In de praktijk zou er meer overlast zijn dan nu op papier is berekend. De minister heeft aangegeven dat ze de milieueffectrapportage opnieuw bekijkt. Toch heeft ze ook aangegeven vast te houden aan april 2019: dan moet Lelystad Airport open.

Zie ook: