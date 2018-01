Deel dit artikel:











'Bestelbus ernstig ongeval Oss gevonden in Stroe'

OSS - De bestelbus die tijdens oud en nieuw betrokken was bij een ernstig ongeval in Oss is gevonden in Stroe.

Het voertuig reed na het ongeluk door, het 28-jarige slachtoffer raakte ernstig gewond. 'Ik belde mijn dochter om het te vertellen. Dan hoor je haar juichen en haar kinderen op de achtergrond, ja, dan krijg je wel kippenvel', zegt de vader tegen Omroep Brabant. De familie van het slachtoffer maakte eerder al bekend dat ze 2000 euro over heeft voor de gouden tip. Man aangehouden De politie heeft dinsdag een verdachte aangehouden. Het gaat om een man uit Driebergen-Rijsenburg, vlak bij Utrecht. Hij meldde zich dinsdag rond het middaguur op het politiebureau in Oss. Of hij de bestuurder van de bestelbus was, weet de politie nog niet. Zie ook: Omroep Brabant: Bestelbus van doorrijder Oss gevonden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl