Inbreker had spullen 'koud gelegd'

NIJMEGEN - De politie heeft maandag een 25-jarige man uit Eindhoven aangehouden na een woninginbraak op oudejaarsavond.

Uit een woning aan de Weurtseweg in Nijmegen-West werden diverse spullen gestolen. De dief had de buit verderop in de straat 'koud gelegd', waarschijnlijk wilde hij het later ophalen

Door een tip van een oplettende buurtbewoner konden agenten de spullen snel meenemen. Naast de gestolen waar troffen agenten ook een tas van de vermoedelijke dader aan. Daarin zaten spullen die uiteindelijk naar een verdachte leidden.