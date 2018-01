Hoogwater bij Lobith bereikt hoogtepunt

TOLKAMER - 6,5 miljoen liter water per seconde stroomt er op dit moment via de Rijn bij Spijk ons land binnen. De hoogste waterpiek wordt woensdagochtend verwacht, daarna zal het water gaan dalen. Rijkswaterstaat verwacht een hoogste stand van 14,70 meter boven NAP bij meetstation Lobith.

'Dat is tenminste onze verwachting', zegt Christel Holleman van Rijkswaterstaat. 'Het is moeilijk te voorspellen. Het water komt vanuit Zwitserland door Duitsland naar ons toe. In Duitsland zijn veel zijrivieren en alles wat daar aan neerslag valt, komt bij de hoeveelheid water die op ons afkomt. Maar de verwachting is dat het de komende weken gaat droogvallen.'

De hoge waterstanden waren ook een goede proef voor alle projecten die Rijkswaterstaat de afgelopen jaren realiseerde rond Ruimte voor de Rivier. Holleman: 'Het hele jaar zijn we bezig met waterstanden. Als je dan ziet dat die projecten hun nut bewijzen, is dat natuurlijk mooi. Dit is toch waar we voor zijn.'

Voor Rijkswaterstaat is deze periode bijna letterlijk 'alle hens aan dek'. Ze hebben met normale waterstanden ook dagelijks patrouilles op het water, maar ze krijgen nu wel meer vragen van schippers. Holleman: 'Het vraagt extra oplettendheid van schippers. Wij informeren ze op welke plekken ze beter niet kunnen varen en door zelf op het water te zitten, kunnen we ze heel direct informeren.'

