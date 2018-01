Buurtplatform BuurtMaken gelanceerd in Epe

EPE - De buurtverbinders in de gemeente Epe hebben hun eigen platform gelanceerd waarmee mensen, bedrijven en organisaties elkaar makkelijk vinden in de buurt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis werd het startsein gegeven. Via BuurtMaken.nl worden mensen met elkaar in contact gebracht.

In Epe, Emst, Oene, Vaassen en de buurtschappen is een enthousiaste groep van vijftien buurtverbinders actief.

Buurtverbinder Wim van 't Einde: 'Als je ergens nieuw komt wonen, dan ga je zogezegd buurt maken. Een wezenlijk onderdeel van naoberschap, wat vrij vertaalt zoiets betekent als buurthulp. Via BuurtMaken is het de bedoeling dat we elkaar als naobers, buren dus, bijstaan met raad en daad.'