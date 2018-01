Deel dit artikel:











Nunspeet: aanzienlijk minder schade tijdens jaarwisseling Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Hoewel het definitieve bedrag nog niet bekend is, is wel duidelijk dat de schade rondom de jaarwisseling in Nunspeet fors meevalt in vergelijking met voorgaande jaren.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

Het lijkt erop dat de schade, van circa 1500 euro, beperkt blijft tot een prullenbak en enkele verkeersborden. 'We zijn op de goede weg', aldus gemeentewoordvoerder Wob Meijering. Vorig jaar lag het schadebedrag nog op 10.000 euro.