Beuningen On Ice drukker dan ooit

BEUNINGEN - Beuningen On Ice trok de afgelopen weken meer bezoekers dan ooit: ruim 75.000. Dat is een stijging van 10 procent.

De organisatoren maken zich zorgen of het Asdonckterrein over twee jaar bij de volgende editie van het schaatsevenement wel beschikbaar is. Er zijn namelijk nieuwe bouwplannen voor het terrein.

'Belangrijk als evenemententerrein'

Het evenement wordt steeds belangrijker voor Beuningen en de naaste regio. Organisator Mark van Loveren zegt te hopen dat de politieke partijen inzien dat de Asdonck voor de hele gemeente ontzettend belangrijk is als evenemententerrein.

De partij BN&M zegt in haar verkiezingsprogramma dat er op het Asdonckterrein altijd plaats moet zijn voor een evenementenplein. Van Loveren hoopt dat meer partijen er zo over denken.

De toename van het aantal bezoekers is vooral te danken aan de avonden met entertainment. Vaak was het dan erg druk. Ook de aparte ijsbaan van 150 vierkante meter voor kinderen tot 8 jaar was weer een succes.

Grotere ijsbaan

De organisatie denkt erover deze ijsbaan te vergroten tot 200 vierkante meter. 'Er kwamen ouders met kleine kinderen helemaal uit Brabant of Overijssel speciaal voor naar Beuningen', zegt Van Loveren.