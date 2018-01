Deel dit artikel:











Medewerker overleden na opsluiting in container Foto: Omroep Gelderland

LOCHEM - Een medewerker van het sportcomplex De Beemd in Lochem is dinsdag om het leven gekomen door een ongeluk tijdens het werk. Dat meldt de gemeente Lochem. Twee personen kwamen vast te zitten in een container met houtkorrels. Ze werden onwel, de brandweer heeft de container opengebroken.

Voor een van de twee opgesloten personen kwam die hulp te laat. De container staat bij het zwem- en sportcentrum De Beemd. Het centrum maakt gebruik van pelletkachels. Wat er is misgegaan, wordt onderzocht door de arbeidsinspectie. Aangeslagen burgemeester Burgemeester Sebastiaan van 't Erve is aangeslagen door het incident. 'Mijn eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de overleden medewerker. Ik ben in nauw contact met het bestuur van het sportcentrum om hen bij te staan in dit verlies en in de zorg voor de overige medewerkers. Ik hoop op het beste voor de medewerker die nog in het ziekenhuis ligt Het sportcomplex is dicht. Zie ook: Twee mensen uit afgesloten zeecontainer gered