Roofverdachte gezocht na overvallen over de grens Foto: Duitse politie

REES - De Duitse politie is op zoek naar een Marokkaanse verdachte. Hij wordt verdacht van twee roofovervallen in Rees net over de grens.

Ook wijkagenten in de Achterhoek maken melding van de verdachte. Er loopt een arrestatiebevel tegen de man. De politie waarschuwt om de man niet aan te spreken, maar om direct 112 (of 110 in Duitsland) te bellen en de locatie door te geven. Zie ook: Bericht Duitse politie Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl