De paden op, de bus in: Gelderse omroepen trekken gezamenlijk de provincie door

ARNHEM - De kans dat onze paarse verkiezingsbus in de komende maanden door jouw dorp, plaats of stad rijdt, is groot. Samen met de lokale omroepen trekt Omroep Gelderland eropuit, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Vanaf deze vrijdag is de website GLDStemt bovendien in de lucht.

De verkiezingsbus rijdt van hot naar her, vanaf begin februari tot half maart. In onze bus is een radio/tv-studio gebouwd, zodat de omroepen kunnen uitzenden op hun eigen kanalen én op GLDStemt.nl. Buiten de bus moet het een gezellige boel worden, met aanloop van geïnteresseerde bezoekers, lokale politici, misschien zelfs een band - alles is mogelijk. Een verslag van wat er gebeurt tijdens al deze uitzendingen is natuurlijk terug te vinden op onze website GLDStemt.nl. Kijk hier voor een overzicht van alle data en locaties. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl