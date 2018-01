Definitief einde van de Profronde van Tiel

TIEL - In 2018 komt er geen Profronde van Tiel. En ook niet in de jaren hierna. Dat heeft de organisator Stichting Wielerpromotie Rivierenland besloten.

Volgens voorzitter Eric de Jongh van de stichting zijn er diverse redenen, zoals de financiën. Zo stijgen de startgelden. 'Maar ook alles eromheen, zoals beveiliging, wordt duurder. En de vrouwen zijn jarenlang onderbetaald. Dat zij nu meer geld vragen en krijgen, is zeker wel terecht, maar voor ons financiële plaatje wordt het lastiger.'

Maatschappelijk probleem

Het is een maatschappelijk probleem, weet De Jongh. 'Het is niet alleen bij de Profronde, maar ook elders. Er zijn te weinig vrijwilligers, het draait te veel op steeds dezelfde mensen.' Het is voor hem geen optie om een uitgeklede versie van de Profronde te organiseren: 'Met alle respect voor renners van B- en C-niveau, dat is alsof je van Ajax-Feyenoord naar Achilles-DOVO gaat.' Hij vreest dat er dan maar 5000 mensen zouden komen, in plaats van de 25 à 30.000 mensen die er vorig jaar langs de kant stonden. Toen wonnen Tom Dumoulin en Chantal Blaak.

'Parkoers flink moeten wijzigen'

Bovendien zou de profronde op 5 augustus zijn, op een koopzondag. 'De gemeente wil daarom de parkeergarage Westluidense Poort openhouden. Dat is niet te combineren met de koers. Wij zouden om die reden het parkoers flink moeten wijzigen. Maar dat doe je ook niet zomaar. Er zijn meerdere knelpunten (onder andere Weerstraat – Groenmarkt ), waardoor een parkoerswijziging veel tijd en geld kost. Daar heb je ook de mensen voor nodig. En als je er dan uit bent met de gemeente, moet ook nog de KNWU het parkoers goedkeuren.'

Andere datum niet mogelijk

Een andere datum behoort niet tot de mogelijkheid. 'Van de UCI (internationale wielerunie, red.) krijg je een datum. Dus op de zondag na de Tour de France is de Profronde van Tiel', aldus De Jongh. Maar nu dus niet meer. Het blijft bij de edities van 1980 tot 1995 en van 2011 tot en met vorig jaar.

'Het doet je behoorlijk wat', verzucht De Jongh. De Stichting Wielerpromotie Rivierenland stopt overigens niet helemaal. 'Zeker niet, Flipjes Toertocht gaat gewoon door.' Dat is een toertocht voor recreanten door het Rivierengebied en de Veluwe op 28 juli.