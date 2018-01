Burgemeester ervaart leven als brandweerman

ULFT - Burgemeester Mark Boumans heeft het afgelopen weekend meegelopen met een 24-uursdienst bij de brandweer Doetinchem. Hij kon zo kennismaken met alle facetten van het vak als brandweerman.

'Het was een waanzinnig interessante ervaring', zegt Boumans. Voor de vrijwillige brandweer uit Doetinchem was het een eer dat de burgemeester interesse toonde in hun post. 'Ik vind het zeker bijzonder dat hij kijkt hoe het vak in elkaar zit', aldus postcommandant Carlo Aalders. De burgemeester was volwaardig lid van het team en leerde alle kneepjes van het vak als beginnend brandweerman. 'Hij begint ook gewoon met slangen oprollen', vertelt Aalders.

Boumans werd tijdens zijn volgdienst ook uit bed gepiept voor een plofkraak in Didam, waar hij uiteindelijk niet zelf heen hoefde. 'Het was goed om te merken hoe het is om 's nachts ineens wakker gepiept te worden en het licht op je kamer ineens aangaat', aldus Boumans. Aalders denkt dat er misschien wel een carrière als brandweerman in Boumans schuilt. 'Hij heeft wel een rood hart, dus dat zit er zeker wel in.'