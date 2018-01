Vuilnisman van Dar in de war?

NIJMEGEN - Een vuilniswagen van afvalbedrijf Dar is dinsdagmiddag in Nijmegen in de problemen gekomen.

Het lijkt erop dat de vuilniswagen bij het keren op de weg op de trap is terechtgekomen.

De vrachtwagen zat vast in een zogenoemde wadi, een soort droge sloot die bij veel regenval het water kan opvangen. Volgens een woordvoerder van de Dar is het ingewikkeld om de wagen weer naar boven te krijgen. 'Het gebeurde tijdens het inzamelen van kerstbomen. De chauffeur dacht het om een gelijk grasveld ging, maar zag het trapje over het hoofd. Het is een inschattingsfout, vooralsnog is het lastig om de vrachtwagen eruit te krijgen.'

Met een grote takelwagen is de vuilniswagen rond 17.00 uur uit de wadi getakeld.

De vuilniswagen is in de problemen gekomen op de Queenstraat in Nijmegen-Noord.