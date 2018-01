Hamsteren! Wijkbewoner gapt 17 winkelwagentjes

APELDOORN - Een opvallende vondst in de vogelbuurt in Apeldoorn. Daar zijn 17 winkelwagentjes 'gehamsterd' door een buurtbewoner.

Dat meldt de politie op Twitter. De wagentjes van de Albert Heijn zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar. Waarom de buurtbewoner ze meenam en wat hij of zij er mee wilde, is niet bekend. Zoals ook niet duidelijk is of de dief bestraft wordt voor het stelen van de winkelwagens.