Achterhoekse weg gebruikt als studieobject

GEESTEREN - De Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo als studieobject. Een groep van 27 studenten van de TU Delft komt woensdag naar de Achterhoek om te onderzoeken hoe de weg er in de toekomst uit moet komen te zien.

De Nettelhorsterweg is een provinciale weg waar je 80 kilometer per uur mag rijden. Maar omwonenden merken dat het steeds drukker wordt en de maximum snelheid regelmatig overschreden wordt. Een groep aanwonenden heeft daarom het initiatief genomen de weg veiliger, schoner en stiller te maken. En aangezien de Achterhoek innovatie hoog in het vaandel heeft staan, willen ze dat bereiken met allerlei vernieuwende maatregelen. Het moet een 'slimme weg' worden.

Daarom is het idee dat studenten van verschillende opleidingen mee mogen denken over de weg. De eerste groep komt van de TU in in Delft richting Industrial design. Volgens Hans Leeflang, één van de initiatiefnemers voor de slimme weg, zit er ook een aantal buitenlandse studenten tussen.

'We verzamelen eerst hier in Geesteren, bij de Melktap en rijden dan een stuk over de weg met een huifkar. Daarna gaan de studenten in drie groepen aan de slag met verschillende casussen.' Alles met in het achterhoofd dat de weg veiliger, schoner en stiller moet worden. Om 16.00 uur houden de studenten bij de Melktap een presentatie van hun bevindingen. 'Die is openbaar dus wie nieuwsgierig is mag komen kijken.'