Deel dit artikel:











Automobilist rijdt hond dood en rijdt door Foto: Omroep Gelderland

CULEMBORG - De politie is op zoek naar een automobilist die zondag in Culemborg een hond doodreed en daarna is doorgereden.

De aanrijding gebeurde op de Aalscholverstraat. Een man liep daar rond 18.45 uur met zijn honden. Vanuit het Boomkleverpad kwam een lichtkleurige, vermoedelijk blauwe, Peugeot 106 aanrijden. Bij het passeren raakte de auto met een spiegel de wandelende man. Een van de honden schrok hiervan en kwam onder de auto terecht. De Peugeot reed door. De hond overleefde het niet. 'We vinden het ongelofelijk dat de bestuurder gewoon doorgereden is en we zijn naar hem op zoek', aldus de politie op Facebook. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl