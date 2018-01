Beeld Kozak te paard onthuld in wassende IJsselwater

VEESSEN - Onder grote belangstelling is donderdagmiddag het standbeeld van een Kozak te paard op een sokkel in de IJssel gepresenteerd. Het beeld is geplaatst om te herdenken dat het Russische leger ruim 200 jaar geleden Nederland bevrijdde van de heerschappij van Napoleon.

'Mannen, volg mij, de weg is vrij!', riep de Basjkierse cavalerist die in november 1813 als eerste de rivier de IJssel bij Veessen overstak via een schipbrug. Van Veessen vervolgde de troep van slechts 300 kozakken hun weg via Harderwijk naar Amsterdam. Daar behoorden de Basjkieren bij de eersten die de stadspoorten van de hoofdstad bereikten en de Fransen verjoegen.

Enkele dagen later werd onder begeleiding van de Russische generaal Von Benckendorff de toekomstige Koning Willem I in het Paleis op de Dam als vorst aangesteld. Daarmee werd de basis gelegd voor onze huidige Oranje-monarchie. Vanuit Amsterdam werden de Fransen vervolgens verder zuidwaarts gedreven en is Nederland bevrijd.

'Anders waren we een republiek geworden'

Producer Albert Adams van het festival: 'De Basjkieren hebben aan de basis van onze huidige monarchie gestaan, anders waren we wellicht een republiek geworden.'

Ter ere van deze bevrijding zijn er twee standbeelden onthuld bij Veessen en is er tot en met zaterdag een speciaal Basjkortostan-festival. Waarbij in de theaterzaal in Heerde, Ede en Muiden optredens worden gegeven, waaronder die van het Russisch Staats Academische Drama Theater. De onthulling van de kunstwerken en het festival moeten de historische band tussen Basjkortostan en Nederland markeren.

100 etnische achtergronden

Basjkortostan ligt in Rusland, maar is een zelfstandige staat. Het ligt op de grens tussen Europa en Azie, zo'n 4000 kilometer hier vandaan. Er wonen ruim 4 miljoen mensen met meer dan 100 etnische achtergronden.

Een ander standbeeld dat donderdag is onthuld in Veessen is dat van de kozakkengeneraal. Tijdelijk staat het op het terras van Hotel IJsselzicht, totdat het in juni zijn definitieve plek aan de overkant van de rivier in Wijhe krijgt. De maker van de beide beelden is Alexander Taratynov.