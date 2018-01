'Hoogwaterburgemeester' Zomerdijk bezorgd om Duitse maatregelen

De autoriteiten besloten door de dreiging 250.000 bewoners van de Betuwe te evacueren. Ook vee moest naar veilige oorden worden gebracht.

Ruim twintig jaar later gaan Zomerdijks gedachten terug. En naar de maatregelen die sindsdien zijn genomen.

Je zou het schijnveiligheid kunnen noemen Oud-burgemeester Henk Zomerdijk

'In Duitsland zijn de maatregelen minder rigoureus dan bij ons, terwijl het stroomgebied van de Rijn voor negentig procent door Duitsland voert', zegt Zomerdijk. 'Op 1 februari 1995 was de hoogste waterstand bij Lobith 16,68 meter boven NAP, dus twee meter hoger dan nu.'

De dijken destijds waren berekend op 12.000 kubieke meter water per seconde bij Lobith. Zomerdijk: 'Door de maatregelen bij ons kunnen de Rijn en Waal nu 16.000 kubieke meter water per seconde aan en vanaf 2050 zelfs 18.000 kubieke meter per seconde. Maar de Duitsers gaan niet verder dan 16.000 kubieke meter water. Dat zou je schijnveiligheid kunnen noemen.'

Wat zijn de gevolgen als het toch misgaat? De oud-burgemeester: 'Als een Rijndijk net over de grens in Duitsland doorbreekt, loopt een groot deel van de Liemers onder.'

Dijk langs de Issel

In juni 2016 dreigde een dijk langs de Issel bij het Duitse Hamminkln door te breken na zware regenval. 68.000 zandzakken konden een doorbraak verhinderen. Een dijkdoorbraak zou leiden tot het onderlopen van een deel van snelweg A3. Deze snelweg gaat bij de grensovergang in Beek over in de A12.

Dijkgraaf in Duitsland Herbert Scheers erkent dat de hoogwatermaatregelen in zijn land minder ver gaan dan in Nederland. 'Sommige dijken bij ons worden opgehoogd, andere worden naar achteren gelegd. Zo komt er meer ruimte voor de rivier, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om het water goed te sturen', aldus Scheers aan EenVandaag. Naar verwachting worden de werkzaamheden in 2025 afgerond.

Scheers: 'We weten dat in Nederland hogere normen gelden. Zekerheid heb je nooit genoeg, in Nederland zitten ze op het goede pad. Wij verhogen de dijken ook, maar niet om meer water af te voeren naar Nederland.'

