Burgemeester Aalten is gewilde tafelgast

AALTEN - Drie dagen na zijn oproep heeft de nieuwe burgemeester van Aalten, Anton Stapelkamp, al ruim 50 uitnodigingen voor een etentje ontvangen. Onder de titel ankomm'n en mee-eten wil hij de inwoners van zijn gemeente leren kennen. Stapelkamp is sinds december burgemeester en deed zaterdag tijdens zijn nieuwjaarsspeech een oproep om hem uit te nodigen voor het eten.

Burgemeester Stapelkamp: 'Ik wil onze inwoners graag ontmoeten. Daarom ben ik zo vrij om mij te laten uitnodigen voor het eten bij mensen thuis, in de eetzaal of in de kantine. Het is een heel informeel bezoek om te vernemen wat hun kijk is op de buurt of het dorp is en verhalen te horen over de gemeente. Alles mag aan de orde komen, maar een subsidie of vergunning kan ik niet regelen. Daarvoor moeten mensen een afspraak maken op het gemeentekantoor.'

Eten wat de pot schaft

Er wordt niets bijzonders verwacht. Burgemeester Stapelkamp past zich aan en eet gewoon wat de pot schaft. De komende tijd worden de afspraken ingepland.

