Arnhemsestraatweg in Velp dicht door werkzaamheden Foto: Studio Rheden

VELP - De Arnhemsestraatweg in Velp is sinds dinsdag afgesloten. De weg gaat volledig op de schop. Dat betekent dat het verkeer voorlopig moet omrijden. De Arnhemsestraatweg is een belangrijke doorgaande weg voor het verkeer van en naar het centrum van Velp.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De Arnhemsestraatweg zit dicht tussen het kruispunt met de Daalhuizerweg en de Nordlaan tot en met de kruising met de Ommerhofselaan. De kruising met de Ommerhofselaan gaat begin februari alweer open. De Arnhemsestraatweg gaat pas 18 maart weer open. Het kruispunt met de Daalhuizerweg en Nordlaan blijft gewoon open. De Arnhemsestraatweg krijgt een nieuwe riolering en daarnaast wordt de weg aangepast. Tussen de fietspaden en de weg komt een betonrandje. Ook de middenberm wordt opgeknapt. Het gaat om de eerste twee fasen van een groter project. Na deze werkzaamheden wordt er op de kruising met de Daalhuizerweg en Nordlaan een rotonde aangelegd. Daarna worden de Daalhuizerweg, de Nordlaan en het deel van de Arnhemsestraatweg in de richting van Arnhem ook aangepakt. De fasen van de werkzaamheden. Foto: Netter Infra Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met borden. Fietsers moeten via de Ommershofselaan, Middellaan, Noorder Parallelweg en Nordlaan rijden. Voor voetgangers blijven de voetpaden beschikbaar. Tijdens de werkzaamheden zullen de trolleybussen volgens de normale dienstregeling blijven rijden.