Contracten spelers Achilles'29 opgezegd

GROESBEEK - De contracten van de spelers van Achilles'29 zijn maandagmiddag opgezegd. Dat bevestigt Danny Hesp, voorzitter van spelersvakbond VVCS. Na de officiële opzegtermijn van vier weken mogen de spelers gaan en staan waar ze willen.

'Maar als een speler tussentijds een andere werkgever vindt, kan in overleg met de curator worden besloten om eerder uit elkaar te gaan dan die vier weken', zegt Hesp. De voetballers kunnen vanaf donderdag bij uitkeringsinstantie UWV terecht voor hun achterstallige salaris.

Niet-geregistreerd bij KNVB

Met de opzegging zijn de problemen toch nog niet helemaal opgelost. Een groot gedeelte van de spelersgroep heeft namelijk een contract dat niet geregistreerd staat bij de KNVB. Dat betekent dat ze dus officieel geen profvoetballer zijn.

Volgens de regels van de voetbalbond mogen niet-profs alleen in de zomer overstappen naar een andere club. De VVCS is nu in overleg met de KNVB om te kijken of er een dispensatieregeling kan komen.

Opleidingsvergoeding

Hesp: 'De fout ligt namelijk bij Achilles'29 en niet bij de spelers. Volgens de regels ben je bij contractspelers verplicht om een opleidingsvergoeding te betalen. Door spelers niet bij de KNVB te registreren, omzeil je deze verplichting.'

De besloten vennootschap van Achilles'29 werd vorige week failliet verklaard door de Belastingdienst. Hier vallen het eerste elftal en het beloftenteam onder. De jeugdteams en het vrouwenteam niet.

Competitieduel

Vooralsnog zijn de Groesbekers nog niet uit de competitie gehaald. Officieel moet Achilles'29 dit weekend dus aantreden tegen FC Lienden. Of die wedstrijd daadwerkelijk doorgaat, is nog niet duidelijk.

'De geluiden die wij hebben gehoord uit de spelersgroep van het eerste elftal, is dat niemand wil spelen. Aangezien de jeugd niet onder het faillissement vallen, kunnen ze jeugdspelers laten aantreden. Ze moeten in ieder geval elf spelers hebben.'

