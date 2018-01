Talenten Vitesse dromen van doorbraak: 'je moet je debuut verdienen'

OLIVA - Veel jonge spelers van Vitesse krijgen deze week in Spanje de kans zich in de kijker te spelen. Anil Mercan en Hicham Acheffay zijn twee voorbeelden die dromen van een snelle doorbraak.

Anil (20) komt uit de jeugdopleiding van Vitesse waar hij sinds zijn 9e jaar al onderdeel van uitmaakt. Hicham (17) is drie jaar jonger en speelt pas sinds 2016 voor de Arnhemse club. Acheffay kwam eerder uit voor Ajax, het Amsterdamse Zeeburgia en de afgelopen twee jaar voor FC Volendam.

Maar er zijn ook veel overeenkomsten. De twee talenten dartelen rond op gouden schoenen en zijn deze week ook nog eens kamergenootjes aan de Spaanse kust. 'Die schoenen heeft de sponsor goed geregeld', glimlacht Mercan.

Goed in kleine ruimtes

Ze kunnen bovendien allebei goed uit de voeten als aanvallende middenvelder. 'Een mannetje voor de goal zetten. Mijn diepgang zonder bal', somt Mercan zelfbewust sterke punten op. 'Mijn schot is ook goed. Vrije trappen en corners. Ik ben aanvallend ingesteld en kan daar mijn bijdrage leveren in het team.' Acheffay: 'Ik wil de bal graag in de voeten hebben, ben goed in de kleine ruimtes en heb ook wel een actie in huis waarmee ik iemand kan passeren.'

Een week van huis vinden ze geen enkel probleem. Van heimwee is geen sprake. Het duo is vooral bezig om beter te worden en een droom na te leven. 'Ik ben met het Turkse elftal al vaker lang van huis geweest, maar met Vitesse is dit de eerste keer', vertelt Mercan. Lachend: 'En ik hoorde van mijn vader dat het in Nederland behoorlijk koud is.'

IJsbad in Spanje

Acheffay zegt elke dag weer iets wijzer te worden in de harde wereld van het profvoetbal. 'Anil is iets ouder dan ik en geeft me daarom vaak tips. Hij zit hier ook al veel langer en weet dus meer. Zo wees hij mij gisteren op het ijsbad dat is meegenomen. We hadden drie uur getraind dus het was wel lekker om even te koelen.'

Spannend is het allemaal niet, vindt Mercan. Ze zijn vooral hartstikke ambitieus. 'We kennen die jongens allebei al wat langer. We doen regelmatig mee met de eerste selectie en hopen hier op trainingskamp ons in de kijker te spelen bij het eerste en daar zo snel mogelijk een vaste waarde te worden. Dat is ons grote doel.'

Voorbeeld

'Je wordt goed geholpen door de ouderen en dat neem je mee bij de trainingen', merkt Acheffay op. 'Je merkt gewoon dat je stappen maakt en beter wordt.' Beide spelers weten dat het mogelijk is om kansen te krijgen in de hoofdmacht. De afgelopen maanden kregen Lassana Faye, Thomas Oude Kotte en ook Julian Lelieveld volop speeltijd. Ook Mitchell van Bergen die vorig seizoen op zijn 17e regelmatig mocht opdraven, is een voorbeeld. 'Het kan snel gaan, dat zie je bij inderdaad bij Mitchell. Hij is voor ons zeker een soort voorbeeld.'

Debuut verdienen

Mercan hoopt na de winterstop zijn debuut te mogen maken. Hij gaat daar vol voor. 'Als je maar hard werkt. Je moet je debuut verdienen. Het komt niet zo maar uit de lucht vallen', weet de inwoner van Tiel met Turkse roots. Tot nu toe kwam het er voor beide talenten nog niet van. 'We hebben wel oefenwedstrijden gespeeld. Nu is het ook mijn doel om zo snel mogelijk te debuteren', zegt Acheffay.

Goed eten en slapen

Het Spaanse trainingskamp is nuttig en vooral leerzaam. 'Je komt alleen maar fitter terug. Je ontwikkelt je hier en wordt mentaal sterker. Hier zijn we elke dag met voetbal bezig. Je traint twee keer maar praat daarna ook veel met elkaar over het spelletje', weet Acheffay. Zijn kamergenootje vult aan. 'Goed eten, soms iets extra's voor je zelf doen. En goed slapen is ook heel belangrijk. Door dat soort dingetjes te doen, word je ook slimmer.'