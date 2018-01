Honderd nieuwe bijzondere bomen in Rheden krijgen beschermde status

DENVER - In de gemeente Rheden zijn honderd nieuwe bomen gevonden die mogelijk op een lijst komen van bijzondere bomen. In de zomer deed de gemeente Rheden een oproep om bijzondere bomen door te geven.

Er staan nu al 1.250 particuliere en 7.000 gemeentelijke bomen op de lijst. Deze bomen hebben een beschermde status en mogen niet zomaar gekapt worden, bijvoorbeeld omdat ze zeldzaam zijn of karakteristiek voor een straat of landschap.

Na de oproep is een afvaardiging van belangenverenigingen en boomexperts langs alle locaties gegaan om elke boom te beoordelen. Dat heeft nieuwe aanmeldingen opgeleverd, maar er is ook een aantal bomen van de lijst afgehaald. Het gaat dan om bomen die ziek zijn, bijvoorbeeld door de kastanjebloedingsziekte of omdat ze aangetast zijn.

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden heeft de lijst nu vastgesteld. Tot 22 februari kunnen eigenaren en andere belanghebbenden hun reactie geven of bezwaar maken. In maart valt een definitief besluit.

De nieuwe bomenlijst is te vinden op de website van de gemeente.

Zie ook: Waar staan bijzondere bomen? Rheden wil het weten