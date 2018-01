Woninginbraak en gebruik gestolen pinpas

ARNHEM - Wie herkent de man die een gestolen pinpas gebruikt in Ede/Veenendaal?

De pas wordt buitgemaakt bij een woninginbraak in Beuningen. In Ede en Veenendaal weet een man met die pas geld op te nemen en niet een klein beetje ook. In totaal gaat het om 1250 euro. Hoe de pinnende man aan de pincode is gekomen is nog een raadsel. Weet u wie dit is? Of weet u meer over die inbraak in Beuningen op 1 oktober, bel dan met de politie 0800-6070.

Video: