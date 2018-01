Man gebruikt gevonden pinpas

DOETINCHEM - Een gevonden portemonnee wordt leeggehaald en de pinpas meerdere keren gebruikt. Wie herkent de verdachte?

Een vrouw raakt haar portemonnee kwijt, en binnen de kortste keer pint deze man pint met haar pas. Dat doet hij twee keer in twintig minuten. Eerst bij de Texaco in Doetinchem en daarna bij de Esso in Etten. Misschien herkent iemand de man. Bijvoorbeeld aan de legerjas die de man draagt. Naast de gestolen pinpas pakt de man ook het geld uit de portemonnee, zo'n 25 euro.

