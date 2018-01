Man steelt drank in Lochem

ARNHEM - Wie herkent deze man die dure drank meeneemt zonder te betalen?

Bij de Plus supermarkt in Lochem loopt deze man de slijterij-afdeling binnen. Hij loopt gelijk naar de duurdere flessen. Hij kijkt wat om zich heen en pakt dan een fles. Vervolgens draait hij zich om, rommelt wat met z'n trui en de fles is verdwenen. Daarna vraagt hij nog wat bij de kassa, en vervolgens loopt ie weg. Dat doet ie recht in het zicht van deze camera.. Wie herkent deze man?

Vaker drank verdwenen

Mogelijk heeft deze man bij dezelfde supermarkt vaker drank gestolen.

Het gaat om een man

rond de 35-40 jaar

hij is blank

heeft donkerblond of bruin haar

draagt een donker vest met een witte baan over de mouwen

een blauwe spijkerbroek

donkere schoenen met witte strepen op de zijkant

Tips: Politie: 0800-6070 Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.