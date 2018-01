Man met fles drank en fototoestel om de nek probeert in te breken

DE KLOMP - In De Klomp wordt op 28 september ingebroken bij een woning, niet veel later blijkt dat er ook bij een naastgelegen garagebedrijf geprobeerd is spullen uit auto's te stelen. Wat hebben deze zaken met elkaar te maken?

Op het terrein van een garagebedrijf aan de Trapjesweg in De Klomp loopt een man langs meerdere auto's. De man lijkt een fles in de hand te hebben. En ook opvallend, het fototoestel om zijn nek. Hij probeert bij verschillende auto's of een portier open gaat. Een auto wordt gestart en verderop op het terrein neergezet.

Woninginbraak in de straat

Diezelfde nacht van 28 september wordt bij de buurman van het garagebedrijf ingebroken. Er wordt een telefoon en wat geld meegenomen en de auto die op de oprit staat wordt opengebroken. Het is mogelijk dat dezelfde man daarvoor verantwoordelijk is, al weten we dat natuurlijk niet zeker. Hopelijk zijn er mensen die de politie daar meer over kunnen vertellen.

Tips: Politie: 0800-6070 Meld Misdaad Anonime: 0800-7000.