Waterstand Rijn bij Lobith hoger dan verwacht, zand sijpelt weg aan Waalkade in Nijmegen

Volgens de dienst bereikt de Rijn woensdag de hoogste stand van 14,70 meter. Dat kan ook tien centimeter meer of minder zijn,

blijkt uit het waterbericht van dinsdag.

Onze verslaggever is in Tolkamer:

Hekken en afzetting Waalkade

De rivierdijken zijn op dergelijke hoge waterstanden berekend, zodat Rijkswaterstaat en de waterschappen geen ernstige problemen verwachten. Erstaat inmiddels wel veel kwelwater aan de binnenkant van de dijken. De schappen controleren de dijken op water dat onder het dijklichaam doorsijpelt.De hoogwaterpiek op de Maas is voorbij, aldus Rijkswaterstaat. De waterstand daalt en de komende dagen worden de stuwen op de regenrivier weer in gebruik genomen.

Door het hoge water in de Waal bij Nijmegen spoelt op een aantal plekken zand weg onder de bestrating. De gemeente Nijmegen heeft hekken geplaatst waar dit gebeurt. 'Ook hebben we de plek afgezet met linten', zegt woordvoerster Suzanne Baks. 'Morgen zakt het water en als het een meter is gezakt, wordt het gerepareerd.'

Foto: gemeente Nijmegen

De Waalkade is recent verbeterd en verstevigd.

Het hoge water in de Waal trekt veel bekijks. Gemotoriseerd verkeer is verboden, maar fietsers en voetgangers kunnen op de kade komen. De gemeente controleert de kade tweemaal per dag op zwakke plekken.

Baks: 'Het water zakt morgen weer. Vanavond of vannacht wordt het hoogste punt verwacht. Het water gaat net wel of niet over de kaderand.' De Waalkade is nu nat door golfslag door langs varende schepen. Bij bij 15 meter boven NAP loopt de Waalkade in Nijmegen onder.

Parkeerplaatsen in Zaltbommel blijven dicht

De gemeente Zaltbommel laat weten dat als het water vanaf woensdag, zoals wordt verwacht, weer zakt de buitendijkse parkeerplaatsen aan de Havendijk, Veerweg, Oude wasserij en Rotterdamse Bol gesloten blijven. Dat blijft nog een paar dagen zo.

'De grond onder de bestrating is nog volledig verzadigd met water', meldt een woordvoerster. 'De ondergrond is dan eigenlijk gewoon modder. Als er dan meteen weer auto’s op rijden wordt de bestrating instabiel en dat zorgt voor ernstige schade.'

Zodra het water ook uit de fundering van de weg is weggezakt, geeft de gemeente de parkeerplaatsen vrij en haalt ze de afzettingen weg. Naar verwachting duurt dat ongeveer een week.



Zie ook: