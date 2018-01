Waterstand Rijn bij Lobith hoger dan verwacht

Het hoge water in de Rijn tussen Millingen en Lobith

SPIJK - De Rijn bij Lobith heeft dinsdagmorgen een stand van 14,52 meter boven NAP bereikt. Dat is dertig centimeter hoger dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte.

Volgens de dienst bereikt de Rijn woensdag de hoogste stand van 14,70 meter. Dat kan ook tien centimeter meer of minder zijn,

blijkt uit het waterbericht van dinsdag.



De rivierdijken zijn op dergelijke hoge waterstanden berekend, zodat Rijkswaterstaat en de waterschappen geen ernstige problemen verwachten. Er

staat inmiddels wel veel kwelwater aan de binnenkant van de dijken. De schappen controleren de dijken op water dat onder het dijklichaam doorsijpelt.



De hoogwaterpiek op de Maas is voorbij, aldus Rijkswaterstaat. De waterstand daalt en de komende dagen worden de stuwen op de regenrivier weer in gebruik genomen.

Zie ook: