EKO-keurmerk voor schoolcateraar

Eric van Veluwen kookt in tv-programma Het Groene Oosten. Foto: Omroep Gelderland

VORDEN - De Goede Snackbar heeft als eerste schoolcateraar het Bronzen EKO-keurmerk gekregen.

De Goede Snackbar is een initiatief van onder anderen kok Eric van Veluwen (bekend van restaurant Keuken van Hackfort in Vorden) en verzorgt de schoolcatering op drie scholen in de regio Zutphen.

Het bronzen EKO-keurmerk wordt gegeven omdat 40 procent van het assortiment uit biologische producten bestaat. De Goede Snackbar kiest bewust voor meer vers, minder suiker en biologisch.

Van Veluwen hoopt het assortiment biologische producten de komende tijd verder uit te breiden. Het keurmerk werd uitgereikt op de Horecava, de jaarlijkse vakbeurs voor de horeca.