Cornielje: scholieren moeten Openluchtmuseum bezoeken

ARNHEM - Iedereen moet minstens een keer in zijn leven naar het Rijksmuseum in Amsterdam, maar daar zou een bezoek aan het Openluchtmuseum in Arnhem aan vooraf moeten gaan. Dat zegt Gelders commissaris van de Koning Clemens Cornielje in zijn nieuwjaarstoespraak.

In het Openluchtmuseum is in september vorig jaar de Canon van Nederland geopend. Daarin wordt de geschiedenis van ons land -van hunebed tot heden- gepresenteerd. 'In het regeerakkoord zegt het kabinet: we vinden het belangrijk de kennis over onze gedeelde geschiedenis, waarden en vrijheden te vergroten. Dat zagen we in de media vooral terug als: kinderen moeten op school het Wilhelmus leren en het Rijksmuseum bezoeken', aldus de commissaris van de Koning. Maar een bezoek aan het Openluchtmuseum hoort daar wat hem betreft ook bij.

Minister Van Engelshoven van Cultuur zei daarover eerder dat een schoolbezoek aan het Rijksmuseum geen verplichting, maar een mogelijkheid is. Ze wees er in een Kamerdebat op dat scholieren ook naar een ander museum kunnen gaan.

'Vol goede moed door als commissaris'

Cornielje ging in zijn toespraak ook in op zijn ziekte. 'Begin vorig jaar had ik de pech, dat mijn ziekte zich voor de vierde keer manifesteerde. Nu in de vorm van een hersentumor. Ik was dankbaar, toen Provinciale Staten mij twee dagen daarna voordroegen voor een derde termijn als commissaris van de Koning in Gelderland.'

'Daarna had ik het geluk dat de bestraling op 21 september een goed resultaat opleverde. Zo kon ik vol goede moed en werklust doorgaan met mijn werk. Ik meen het oprecht als ik zeg dat ik de mooiste baan van bestuurlijk Nederland heb, in de mooiste provincie van ons land.'

600 jaar Gelders parlement

Dé Gelderse identiteit bestaat volgens Cornielje niet. 'Mensen voelen zich vooral Veluwenaar, Betuwenaar of Achterhoeker, maar die verscheidenheid heeft ons er nooit van weerhouden samen te werken. Dat doen we al eeuwen.' En er is dit jaar nog een gezamenlijk feest in het vooruitzicht: 'Op 3 mei vieren we dat het Gelders parlement 600 jaar geleden voor het eerst bijeenkwam.'