Oost Gelre pakt wateroverlast aan

ULFT - Oost Gelre en het Waterschap Rijn en IJssel zijn bezig met de aanleg van twee watergangen en drie wateropvanggebieden in Lichtenvoorde. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het water beter wordt opgevangen bij extreme neerslag.

'We hebben in 2010 forse wateroverlast gehad en toen kon het water niet meer door Lichtenvoorde', vertelt wethouder Vincent van Uem. Destijds overstroomden putten en stonden straten blank. 'In Lichtenvoorde stonden bedrijven onder water en dat gaf een gigantische overlast en een schadepost.'

De wateropvanggebieden hebben een oppervlakte van 13 hectare. 'Daar kunnen we 60.000 kubieke meter water tijdelijk in parkeren', legt heemraad Peter Schrijver uit. De gebieden worden gecreëerd bij de Weijenborgerdijk, vlakbij de Visserijdijk/Eikendijk en bij de Nieuwendijk.

Aanwinst voor het landschap

Momenteel worden de gebieden die overtollig regenwater uit beken opvangen, uitgegraven. Ook worden er aanpassingen gedaan aan de huidige stuwen en watergangen. Daarnaast worden in de nieuwe zones ook wandel- en fietspaden aangelegd.

'Ik denk dat het straks een aanwinst is voor het landschap', aldus wethouder Van Uem. Volgens heemraad Schrijver zullen de werkzaamheden ongeveer zes maanden duren. 'De uiterste deadline is de Zwarte Cross.'