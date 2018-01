Deel dit artikel:











Eeneiige tweeling wordt tegelijkertijd vader Foto: @Devisbroeders via Facebook

NIJKERK - 'We zaten samen in de buik van onze moeder, we hebben samen een bedrijf, we delen alles met elkaar. Dat we nu allebei vader worden, vinden we zelf ook wel heel uniek', zegt Peter Lagerwerf, een van de twee Visbroeders uit Nijkerk.

NIJKERK - 'We zaten samen in de buik van onze moeder, we hebben samen een bedrijf, we delen alles met elkaar. Dat we nu allebei vader worden, vinden we zelf ook wel heel uniek', zegt Peter Lagerwerf, een van de twee Visbroeders uit Nijkerk.

Aard en Peter Lagerwerf trekken sinds 2014 het land in met hun viswagen en staan wekelijks in Kerkdriel en Haaften. Ze zijn landelijk bekend geworden door hun activiteiten op social media, zoals Facebook en YouTube. Nu zij op Facebook bekend hebben gemaakt dat ze allebei vader worden, wordt de tweeling volgens Peter platgebeld door de media. 'Iedereen vindt het hilarisch!' Meteen raak De uitgerekende data liggen 12 weken uit elkaar. 'Aard en zijn vrouw zaten in een traject om zwanger te worden met een hormoonkuur. Dat was na één kuur al raak. Dat is al heel bijzonder. En ik dacht: ach ja, laten we het maar proberen. En toen was het bij ons ook meteen raak', lacht Peter.