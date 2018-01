'Ze hebben mijn leven verwoest'; Bonnie ontroostbaar na diefstal juwelen overleden vrouw

GROENLO - Bonnie Ebbers uit Groenlo is er nog steeds helemaal kapot van. Afgelopen vrijdag is er bij hem ingebroken. De dieven hebben geld meegenomen, maar wat nog erger is: juwelen van zijn vorig jaar overleden vrouw.

'Ze hebben mijn leven verwoest', snikt hij over de telefoon. 'Vanaf vrijdag heb ik maar een paar uur geslapen. Ik zit er helemaal doorheen. Mag van de dokter niet werken. Ik weet niet of ik het ooit een plekje kan geven.'

Gewone werkdag

Bonnie gaat vrijdag zoals elke werkdag naar zijn werk. 'Iedereen in de buurt weet wanneer ik wegga en weer terugkom.' Hij komt toevallig eerder thuis. 'Ik ging iemand helpen met verbouwen. Toen ik mijn oude kleren ging ophalen, was er nog niets aan de hand.'

Het klussen duurt tot in de avond. 'Vlak voor 21.00 uur kwam ik thuis. De achterdeur stond open. Ik dacht al: dit klopt niet.' Bonnie loopt naar binnen en ziet alle deuren en kasten openstaan. 'Het gekke was dat het geen puinzooi was. Ze hebben echt overal goed naar gekeken.'

Gouden en kralenkettingen

Bonnie loopt naar de slaapkamer. 'Ze hadden alles uitgestald op bed en gesorteerd. Hadden echt de tijd genomen om alles uit te zoeken. Echt onvoorstelbaar. Mijn vrouw had een paar gouden kettingen en vrij veel kralenkettingen. Die zijn niets waard. Maar voor mij zijn ze veel waard', huilt hij.

Tekst gaat verder onder de foto (foto: familie Groenlo):

Het gaat onder andere om een gouden ketting met een kruisje eraan. Ook een ketting met een amulet is meegenomen. 'Daarin zat de as van mijn schoonvader. En ook de trouwring en de verlovingsring van mijn vrouw waren weg. Alleen mijn trouwring lag nog op bed. Dat is de enige herinnering - naast foto's - die ik van mijn vrouw heb.'

Tot inkeer komen

Na de inbraak heeft hij een handgeschreven oproep opgehangen voor het raam van zijn woning. Hij vraagt de inbrekers de kettingen terug te geven. 'Ik hoop dat degenen die dit gedaan hebben tot inkeer komen en de spullen terugbrengen.'

Ondertussen hebben vrienden en kennissen van Bonnie het bericht over de diefstal massaal gedeeld op Facebook. 'Ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen', klinkt hij ontroerd. 'Vanuit Curaçao, Portugal, Bonaire, Duitsland. Een plaatselijke pizzaboer stuurde in de buurt zelfs een briefje rond dat hij de juwelen wil kopen om ze mij terug te kunnen geven. Dat doet me wel goed.'